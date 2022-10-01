МЗС про затримання гендиректора ЗАЕС: черговий прояв державного тероризму

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ України.

"Вкотре наголошуємо на нагальності максимальної мобілізації зусиль світового співтовариства з метою забезпечення демілітаризації та деокупації ЗАЕС, та її повернення під контроль України як єдиного способу усунення нинішніх загроз у сфері ядерної безпеки", - констатували в МЗС.

В МЗС закликали міжнародну спільноту, зокрема ООН, МАГАТЕ та G7 також вжити рішучих заходів з цією метою.

"Цей злочин є черговим проявом державного тероризму з боку Росії та грубим порушенням міжнародного права. Росія має негайно звільнити генерального директора ЗАЕС", - йдеться в заяві.

Як повідомлялось, генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова було затримано російським патрулем по дорозі від станції до Енергодару. Окупанти зупинили автомобіль, його самого силоміць затримали і із зав'язаними очима відвезли у невідомому напрямку.

Наразі МАГАТЕ шукає інформацію про генерального директора Запорізького АЕС Ігоря Мурашова, якого викрали окупанти. Агентство направило запит Росії.

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