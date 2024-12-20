МЗС запускає систему "е-Консул": що це дасть українцям за кордоном

Нагадаємо, про те, що МЗС працює над цифровізацією консульських послуг стало відомо ще влітку цього року. Як заявляв речник міністерства Георгій Тихий, вже на початковому етапі це дозволить скоротити операційний час надання консульських послуг на 30-80%.

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