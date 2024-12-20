МИД запускает систему "е-Консул": что это даст украинцам за рубежом

Напомним, о том, что МИД работает над цифровизацией консульских услуг стало известно еще летом этого года. Как заявлял спикер министерства Георгий Тихий, уже на начальном этапе это позволит сократить операционное время предоставления консульских услуг на 30-80%.

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