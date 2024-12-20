МИД запускает систему "е-Консул": что это даст украинцам за рубежом

Для украинцев за рубежом появятся новые услуги в рамках экспериментального проекта "е-Консул". Соответствующее постановление принял Кабинет министров на заседании 20 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Украины.

"Убежден, что миллионы наших граждан за рубежом оценят нововведения, которые упрощают доступ к услугам МИД путем цифровизации. Для подачи и получения документов дважды ехать за много километров не нужно. Это является реальной экономией времени и средств для наших граждан", - заявил глава МИД Андрей Сибига.

Заявления на получение услуг можно будет подать через портал или мобильное приложение "Дія".

Как рассказали в министерстве, принятое правительством постановление позволит украинцам за рубежом получить новые услуги:

Напомним, о том, что МИД работает над цифровизацией консульских услуг стало известно еще летом этого года. Как заявлял спикер министерства Георгий Тихий, уже на начальном этапе это позволит сократить операционное время предоставления консульских услуг на 30-80%.

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