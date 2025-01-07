МЗС про запуск в КНДР нової балістичної ракети: Пхеньян діє за підтримки московського режиму

Міністерство закордонних справ України засудило провокаційний ракетний запуск КНДР. Україна висловлює солідарність з Японією та Південною Кореєю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Міністерства закордонних справ (МЗС) України Георгія Тихого у Twitter.

"Нагадуємо, що Пхеньян діє за підтримки московського режиму. Стримування їх вимагає рішучих колективних дій", - написав Тихий.

Варто нагадати, що у Європейському Союзі також засудили запуск нової ракети у КНДР.

Що передувало

Напередодні ЗМІ повідомили, що Північна Корея нібито провела в понеділок успішне випробування нової гіперзвукової балістичної ракети середньої дальності. На запуску був присутній глава КНДР Кім Чен Ин.

Цікаво і те, що випробування було проведено під час візиту держсекретаря Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкена до Південної Кореї.

Співпраця Росії та КНДР

Співпраця між Північною Кореєю та Російською Федерацією значно активізувалася після початку повномасштабної війни Росії проти України. Обидві країни посилили дипломатичні контакти та військово-технічну взаємодію на тлі міжнародної ізоляції та посилення санкцій з боку Заходу. КНДР надає Росії артилерійські боєприпаси та інші озброєння, що необхідні Москві для продовження війни в Україні. У відповідь Кремль надає Пхеньяну політичну підтримку, а також допомогу в розвитку ядерної та ракетної програм.

Окрім військової співпраці, країни розглядають можливості економічного партнерства. Росія зацікавлена в залученні північнокорейських робітників для відновлення територій, зруйнованих війною, тоді як КНДР прагне отримати продовольчу та енергетичну допомогу. Ця співпраця викликає занепокоєння у міжнародної спільноти, оскільки обидві країни продовжують порушувати міжнародні санкції та створювати нові загрози для глобальної безпеки