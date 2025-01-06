КНДР випробувала балістичну ракету під час візиту Блінкена в Сеул

Північнокорейські ракетні випробування стали нагадуванням про необхідність поглиблення співробітництва Вашингтона з Південною Кореєю і Японією для стримування осмілілого Пхеньяна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За даними південнокорейських військових, Північна Корея 6 січня запустила щось, імовірно балістичну ракету середньої дальності, яка пролетіла понад 1100 кілометрів на схід, перш ніж впала в море.

Виступаючи кілька годин по тому на пресконференції, Блінкен заявив, що запуск підкреслює важливість співробітництва між США, Південною Кореєю і Японією, зокрема в галузі обміну даними про ракети в режимі реального часу і проведення тристоронніх військових навчань.

"Сьогоднішній запуск - це просто нагадування всім нам про те, наскільки важлива наша спільна робота", - сказав він.

Блінкен також попередив про небезпеку поглиблення зв'язків Пхеньяна з Москвою. Він сказав, що Вашингтон вважає, що Росія має намір поділитися космічними і супутниковими технологіями з Північною Кореєю в обмін на її підтримку війни в Україні, в якій загинуло або було поранено понад 1000 північнокорейських солдатів.

Південнокорейські законодавці минулого місяця проголосували за імпічмент президента Юн Сок Йля та усунення його від обов'язків після того, як 3 грудня він оголосив воєнний стан, що приголомшив країну. Процес щодо імпічменту Юна слухається в Конституційному суді.

Блінкен, який також зустрівся з виконувачем обов'язків президента Чхве Сан Моком, заявив на пресконференції, що, хоча у Вашингтона є "серйозне занепокоєння" діями Юна, він упевнений в інститутах країни та її демократичній стійкості.

Якщо Юн буде остаточно відсторонений від посади, буде призначено президентські вибори, і ліберали, які, як вважається, найімовірніше переможуть на цих виборах, критикували зусилля Юна з налагодження партнерства з Токіо.

Запуск став першим для Пхеньяна з 5 листопада, коли він здійснив запуск щонайменше семи балістичних ракет малої дальності.

Наразі не зрозуміло, який саме тип ракети було запущено, але випробування БРСД Північної Кореї торік показали нову конструкцію на твердому паливі та несли, за словами Пхеньяну, гіперзвуковий блоку, що планує, - боєголовку, призначену для маневрування й ухилення від протиракетної оборони.

Північ заявила, що працює над тим, щоб зробити свої ракети всіх дальностей твердопаливними. Твердопаливні ракети не потребують заправки безпосередньо перед запуском, вони часто простіші й безпечніші в експлуатації та потребують менше логістичної підтримки, що робить їх складнішими для виявлення та живучішими, ніж рідкопаливна зброя.