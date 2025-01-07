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МИД о запуске в КНДР новой ракеты: Пхеньян действует при поддержке московского режима

Вторник 07 января 2025 22:20
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МИД о запуске в КНДР новой ракеты: Пхеньян действует при поддержке московского режима Фото: спикер МИД Украины Георгий Тихий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Министерство иностранных дел Украины осудило провокационный ракетный запуск КНДР. Украина выражает солидарность с Японией и Южной Кореей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Министерства иностранных дел (МИД) Украины Георгия Тихого в Twitter.

"Напоминаем, что Пхеньян действует при поддержке московского режима. Сдерживание их требует решительных коллективных действий", - написал Тихий.

Стоит напомнить, что в Европейском Союзе также осудили запуск новой ракеты в КНДР.

Что предшествовало

Накануне СМИ сообщили, что Северная Корея якобы провела в понедельник успешное испытание новой гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности. На запуске присутствовал глава КНДР Ким Чен Ын.

Интересно и то, что испытание было проведено во время визита госсекретаря Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкена в Южную Корею.

Сотрудничество России и КНДР

Сотрудничество между Северной Кореей и Российской Федерацией значительно активизировалось после начала полномасштабной войны России против Украины. Обе страны усилили дипломатические контакты и военно-техническое взаимодействие на фоне международной изоляции и усиления санкций со стороны Запада. КНДР предоставляет России артиллерийские боеприпасы и другие вооружения, необходимые Москве для продолжения войны в Украине. В ответ Кремль оказывает Пхеньяну политическую поддержку, а также помощь в развитии ядерной и ракетной программ.

Кроме военного сотрудничества, страны рассматривают возможности экономического партнерства. Россия заинтересована в привлечении северокорейских рабочих для восстановления территорий, разрушенных войной, тогда как КНДР стремится получить продовольственную и энергетическую помощь. Это сотрудничество вызывает беспокойство у международного сообщества, поскольку обе страны продолжают нарушать международные санкции и создавать новые угрозы для глобальной безопасности

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