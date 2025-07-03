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МЗС запросило посла Угорщини через "недружні заяви": про що говорили

Фото: посол Угорщини в Україні Антала Хейзер та заступник міністра закордонних справ України Олександр Міщенко (facebook.com/UkraineMFA)
Автор: Каріна Левицька

Міністерство закордонних справ України запросило посла Угорщини через чергові недружні заяви угорської сторони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС України.

Під час зустрічі із послом Угорщини в Україні Анталом Хейзером заступник міністра закордонних справ України Олександр Міщенко наголосив, що для української сторони є очевидним те, що правлячі в Угорщині політичні сили за будь-яких умов намагаються втягнути Україну у внутрішньополітичну боротьбу.

"Оскільки Україна ніколи не дозволяла собі втручатися у внутрішні справи будь-якої країни і, зокрема, в угорські справи, такі спроби уряду Угорщини раніше викликали в Києві занепокоєння", - наголосили в МЗС.

Водночас в міністерстві зауважили, що зараз усі "ці недолугі прийоми" створити образ ворога з України, яка бореться з реальним ворогом усієї Європи і цивілізованого світу, виглядають просто жалюгідними і образливими.

"В першу чергу для угорського народу, який, на відміну від заангажованих політиків, реально є європейською нацією, яка через волонтерський рух допомагає усім чим може українському народу, щоб перемогти російського ворога і не допустити повернення російських окупантів знову на вулиці Будапешту", - підкреслили в МЗС,

Зауважимо, що нещодавно в Угорщині з'явилися карикатурні зображення президента України Володимира Зеленського, які прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан використовує у цілях антиукраїнської пропаганди.

Останній "витвір" угорців - це плакат, на якому зображені карикатурні чоловічки з обличчями Зеленського та лідера угорської опозиція Петера Мадяра та підписом "Схожі, як дві краплі води".

Зауважимо, що у Міністерстві закордонних справ України прокоментували використання Орбаном карикатур на президента Зеленського та назвали дії Орбана "безглуздими та непереконливими".

Детальніше про реакцію Міністерства закордонних справ на провокацію Угорщини, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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