МИД пригласил посла Венгрии из-за "недружественных заявлений": о чем говорили

Во время встречи с послом Венгрии в Украине Анталом Хейзером заместитель министра иностранных дел Украины Александр Мищенко отметил, что для украинской стороны очевидно, что правящие в Венгрии политические силы при любых условиях пытаются втянуть Украину во внутриполитическую борьбу.

"Поскольку Украина никогда не позволяла себе вмешиваться во внутренние дела любой страны и, в частности, в венгерские дела, такие попытки правительства Венгрии ранее вызывали в Киеве беспокойство", - отметили в МИД.

В то же время в министерстве отметили, что сейчас все "эти нелепые приемы" создать образ врага из Украины, которая борется с реальным врагом всей Европы и цивилизованного мира, выглядят просто жалкими и оскорбительными.

"В первую очередь для венгерского народа, который, в отличие от заангажированных политиков, реально является европейской нацией, которая через волонтерское движение помогает всем чем может украинскому народу, чтобы победить российского врага и не допустить возвращения российских оккупантов снова на улицы Будапешта", - подчеркнули в МИД,