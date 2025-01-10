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МЗС заперечує затримання "українських найманців" у Венесуелі

Київ, П'ятниця 10 січня 2025 12:50
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МЗС заперечує затримання "українських найманців" у Венесуелі Фото: речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Міністерство закордонних справ України заперечує затримання українських громадян у Венесуелі. Фактичних підтверджень цього не було надано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника МЗС Георгія Тихого, якого цитує "Суспільне".

"Наша дипломатична установа звʼязалася з міністром закордонних справ Венесуели, який повідомив, що він не володіє інформацією щодо належності затриманих до українського громадянства. Венесуельська сторона не надала фактичних підтверджень", - наголосив Тихий.

Речник МЗС вважає, що заяви про нібито затримання українських бойовиків можуть бути нагнітанням з боку лідера Венесуели Ніколаса Мадуро.

Тихий нагадав, що Україна не визнає вибори у Венесуелі і Мадуро як президента країни. За його словами, це спотворення волевиявлення венесуельського народу.

Що цього передувало

Нагадаємо, 8 січня агентство EFE заявило про нібито затримання у Венесуелі семи іноземних "найманців". Як заявив лідер країни Ніколас Мадуро, серед затриманих нібито двоє громадян США, двоє громадян Колумбії та троє українців.

Мадуро стверджував, що "найманці" нібито планували терористичні акти напередодні його інавгурації. Він також звинуватив уряд Аргентини в причетності до підготовки замаху на віце-президента.

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