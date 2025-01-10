МИД отрицает задержание "украинских наемников" в Венесуэле

Министерство иностранных дел Украины отрицает задержание украинских граждан в Венесуэле. Фактических подтверждений этому не было предоставлено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера МИД Георгия Тихого, которого цитирует "Суспільне".

"Наше дипломатическое учреждение связалось с министром иностранных дел Венесуэлы, который сообщил, что он не владеет информацией о принадлежности задержанных к украинскому гражданству. Венесуэльская сторона не предоставила фактических подтверждений", - подчеркнул Тихий.

Спикер МИД считает, что заявления о якобы задержании украинских боевиков могут быть нагнетанием со стороны лидера Венесуэлы Николаса Мадуро.

Тихий напомнил, что Украина не признает выборы в Венесуэле и Мадуро как президента страны. По его словам, это искажение волеизъявления венесуэльского народа.