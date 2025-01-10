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МИД отрицает задержание "украинских наемников" в Венесуэле

Киев, Пятница 10 января 2025 12:50
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МИД отрицает задержание "украинских наемников" в Венесуэле Фото: спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Министерство иностранных дел Украины отрицает задержание украинских граждан в Венесуэле. Фактических подтверждений этому не было предоставлено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера МИД Георгия Тихого, которого цитирует "Суспільне".

"Наше дипломатическое учреждение связалось с министром иностранных дел Венесуэлы, который сообщил, что он не владеет информацией о принадлежности задержанных к украинскому гражданству. Венесуэльская сторона не предоставила фактических подтверждений", - подчеркнул Тихий.

Спикер МИД считает, что заявления о якобы задержании украинских боевиков могут быть нагнетанием со стороны лидера Венесуэлы Николаса Мадуро.

Тихий напомнил, что Украина не признает выборы в Венесуэле и Мадуро как президента страны. По его словам, это искажение волеизъявления венесуэльского народа.

Что этому предшествовало

Напомним, 8 января агентство EFE заявило о якобы задержании в Венесуэле семи иностранных "наемников". Как заявил лидер страны Николас Мадуро, среди задержанных якобы двое граждан США, двое граждан Колумбии и трое украинцев.

Мадуро утверждал, что "наемники" якобы планировали террористические акты накануне его инаугурации. Он также обвинил правительство Аргентины в причастности к подготовке покушения на вице-президента.

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