ua en ru
Ср, 08 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

У Венесуелі арештували групу іноземних "найманців", серед них є українці

Середа 08 січня 2025 07:14
UA EN RU
У Венесуелі арештували групу іноземних "найманців", серед них є українці Фото: президент Венесуели Ніколас Мадуро (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У Венесуелі у вівторок, 7 січня, заарештувала сімох іноземних "найманців", які начебто планували терористичні акти напередодні інавгурації президента Ніколаса Мадуро. Серед них є громадяни України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство EFE.

За словами Мадуро, серед затриманих - двоє людей зі США, двоє з Колумбії і троє - з України.

"Сьогодні ми захопили сімох іноземних найманців, зокрема двох важливих американських найманців", - заявив президент.

Влада Венесуели стверджує, що затримані планували атаки на віце-президента і міністра вуглеводнів Делсі Родрігес. Крім того, затримані начебто планували "терористичні акти" проти державних служб та інших "лідерів боліваріанської революції".

Мадуро також звинуватив уряд Аргентини в причетності до підготовки замаху на Родрігес та назвав її частиною "міжнародної фашистської агресії", спрямованої проти Венесуели.

За словами Мадуро, ця група "найманців" є доповненням до 125 осіб 25 національностей, затриманих у листопаді й грудні.

Президентські вибори у Венесуелі

28 липня 2024 року у Венесуелі відбулися президентські вибори. За результатами голосування, Центральна виборча комісія проголосила Ніколаса Мадуро переможцем. Натомість опозиція назвала його "шахрайським" та оголосила переможцем свого лідера Едмундо Гонсалеса Уррутії.

Гонгалес понад місяць вимушено переховувався в посольстві Нідерландів у Каракасі. Пізніше він вилетів до Іспанії, де планує отримати політичний притулок.

На 10 січня запланована інавгурація Мадуро на посаду президента на третій поспіль шестирічний термін.

Влада країни оголосила про розгортання 1200 військових для "гарантування миру". За словами Мадуро, він складе присягу на посаду президента на період з 2025 по 2031 рік.

До слова, це не єдина спроба замаху на венесуельського лідера.

У вересні венесуельські спецслужби затримали громадян США, Іспанії та Чехії за участь у змові, яку замовили США.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Венесуела
NEWS
США планують оголосити значний пакет військової допомоги Україні: AP дізналося дату
США планують оголосити значний пакет військової допомоги Україні: AP дізналося дату
DAILY
Ірина Мудра, ОП: Спецтрибунал над Росією у 2025 році не запрацює, але будуть зрушення
Юлія Акимова, Юрій Дощатов Ірина Мудра, ОП: Спецтрибунал над Росією у 2025 році не запрацює, але будуть зрушення