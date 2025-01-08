У Венесуелі арештували групу іноземних "найманців", серед них є українці

У Венесуелі у вівторок, 7 січня, заарештувала сімох іноземних "найманців", які начебто планували терористичні акти напередодні інавгурації президента Ніколаса Мадуро. Серед них є громадяни України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство EFE.

За словами Мадуро, серед затриманих - двоє людей зі США, двоє з Колумбії і троє - з України.

"Сьогодні ми захопили сімох іноземних найманців, зокрема двох важливих американських найманців", - заявив президент.

Влада Венесуели стверджує, що затримані планували атаки на віце-президента і міністра вуглеводнів Делсі Родрігес. Крім того, затримані начебто планували "терористичні акти" проти державних служб та інших "лідерів боліваріанської революції".

Мадуро також звинуватив уряд Аргентини в причетності до підготовки замаху на Родрігес та назвав її частиною "міжнародної фашистської агресії", спрямованої проти Венесуели.

За словами Мадуро, ця група "найманців" є доповненням до 125 осіб 25 національностей, затриманих у листопаді й грудні.