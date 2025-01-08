У Венесуелі арештували групу іноземних "найманців", серед них є українці
У Венесуелі у вівторок, 7 січня, заарештувала сімох іноземних "найманців", які начебто планували терористичні акти напередодні інавгурації президента Ніколаса Мадуро. Серед них є громадяни України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство EFE.
За словами Мадуро, серед затриманих - двоє людей зі США, двоє з Колумбії і троє - з України.
"Сьогодні ми захопили сімох іноземних найманців, зокрема двох важливих американських найманців", - заявив президент.
Влада Венесуели стверджує, що затримані планували атаки на віце-президента і міністра вуглеводнів Делсі Родрігес. Крім того, затримані начебто планували "терористичні акти" проти державних служб та інших "лідерів боліваріанської революції".
Мадуро також звинуватив уряд Аргентини в причетності до підготовки замаху на Родрігес та назвав її частиною "міжнародної фашистської агресії", спрямованої проти Венесуели.
За словами Мадуро, ця група "найманців" є доповненням до 125 осіб 25 національностей, затриманих у листопаді й грудні.
Президентські вибори у Венесуелі
28 липня 2024 року у Венесуелі відбулися президентські вибори. За результатами голосування, Центральна виборча комісія проголосила Ніколаса Мадуро переможцем. Натомість опозиція назвала його "шахрайським" та оголосила переможцем свого лідера Едмундо Гонсалеса Уррутії.
Гонгалес понад місяць вимушено переховувався в посольстві Нідерландів у Каракасі. Пізніше він вилетів до Іспанії, де планує отримати політичний притулок.
На 10 січня запланована інавгурація Мадуро на посаду президента на третій поспіль шестирічний термін.
Влада країни оголосила про розгортання 1200 військових для "гарантування миру". За словами Мадуро, він складе присягу на посаду президента на період з 2025 по 2031 рік.
До слова, це не єдина спроба замаху на венесуельського лідера.
У вересні венесуельські спецслужби затримали громадян США, Іспанії та Чехії за участь у змові, яку замовили США.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.