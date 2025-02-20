У МЗС закликали відкрити доступ до Truth Social для українців
Україна була б вдячна, якщо на її території відкриють доступ до Truth Social. Поки що українці не можуть користуватися цією соцмережею.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Міністерства закордонних справ України Георгія Тихого в соцмережі X.
Тихий зазначив, що він бачив фейки про "заборону соцмережі Truth Social в Україні".
"Україна не блокувала і не могла заблокувати доступ, оскільки, на жаль, соціальна мережа Truth Social так і не стала доступна користувачам в Україні", - додав він.
За словами речника МЗС, Truth Social доступний тільки в низці країн (США, Канада, Бразилія, Австралія та деякі інші), і Україна в цьому списку не значиться.
"Ми будемо вдячні, якщо Truth Social додасть Україну до числа своїх авторизованих регіонів", - зазначив він.
Варто зауважити, що Truth Social ще 2021 року створив президент США Дональд Трамп. Це сталося після того, як його заблокували у Twitter на тлі штурму Капітолія.
Фейк про Truth Social
Нагадаємо, раніше російські пропагандистські ЗМІ написали про те, що українська влада нібито заблокувала соцмережу Truth Social в Україні.
Після цього в Центрі протидії дезінформації наголосили, що ця соцмережа ніколи не була доступна на українській території.
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