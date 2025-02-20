У МЗС закликали відкрити доступ до Truth Social для українців

Україна була б вдячна, якщо на її території відкриють доступ до Truth Social. Поки що українці не можуть користуватися цією соцмережею.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Міністерства закордонних справ України Георгія Тихого в соцмережі X.

Тихий зазначив, що він бачив фейки про "заборону соцмережі Truth Social в Україні".

"Україна не блокувала і не могла заблокувати доступ, оскільки, на жаль, соціальна мережа Truth Social так і не стала доступна користувачам в Україні", - додав він.

За словами речника МЗС, Truth Social доступний тільки в низці країн (США, Канада, Бразилія, Австралія та деякі інші), і Україна в цьому списку не значиться.

"Ми будемо вдячні, якщо Truth Social додасть Україну до числа своїх авторизованих регіонів", - зазначив він.

Варто зауважити, що Truth Social ще 2021 року створив президент США Дональд Трамп. Це сталося після того, як його заблокували у Twitter на тлі штурму Капітолія.