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В МИД призвали открыть доступ к Truth Social для украинцев

Четверг 20 февраля 2025 20:31
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В МИД призвали открыть доступ к Truth Social для украинцев Иллюстративное фото: в Украине призвали открыть доступ к Truth Social на ее территории (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украина была бы благодарна, если бы на ее территории откроют доступ к Truth Social. Пока что украинцы не могут пользоваться этой соцсетью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Министерства иностранных дел Украины Георгия Тихого в соцсети X.

Тихий отметил, что он видел фейки о "запрете соцсети Truth Social в Украине".

"Украина не блокировала и не могла заблокировать доступ, поскольку, к сожалению, социальная сеть Truth Social так и не стала доступна пользователям в Украине", - добавил он.

По словам спикера МИД, Truth Social доступен только в ряде стран (США, Канада, Бразилия, Австралия и некоторые другие), и Украина в этом списке не значится.

"Мы будем признательны, если Truth Social добавит Украину в число своих авторизованных регионов", - отметил он.

Стоит заметить, что Truth Social еще в 2021 году создал президент США Дональд Трамп. Это произошло после того, как его заблокировали в Twitter на фоне штурма Капитолия.

Фейк о Truth Social

Напомним, ранее российские пропагандистские СМИ написали о том, что украинские власти якобы заблокировали соцсеть Truth Social в Украине.

После этого в Центре противодействия дезинформации подчеркнули, что эта соцсеть никогда не была доступна на украинской территории.

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МИД Украины
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