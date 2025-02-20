В МИД призвали открыть доступ к Truth Social для украинцев

Украина была бы благодарна, если бы на ее территории откроют доступ к Truth Social. Пока что украинцы не могут пользоваться этой соцсетью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Министерства иностранных дел Украины Георгия Тихого в соцсети X .

Тихий отметил, что он видел фейки о "запрете соцсети Truth Social в Украине".

"Украина не блокировала и не могла заблокировать доступ, поскольку, к сожалению, социальная сеть Truth Social так и не стала доступна пользователям в Украине", - добавил он.

По словам спикера МИД, Truth Social доступен только в ряде стран (США, Канада, Бразилия, Австралия и некоторые другие), и Украина в этом списке не значится.

"Мы будем признательны, если Truth Social добавит Украину в число своих авторизованных регионов", - отметил он.

Стоит заметить, что Truth Social еще в 2021 году создал президент США Дональд Трамп. Это произошло после того, как его заблокировали в Twitter на фоне штурма Капитолия.