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У МЗС закликали ООН підтримати резолюцію щодо створення трибуналу для Росії

Ілюстративне фото: у МЗС закликали ООН підтримати резолюцію щодо створення трибуналу для Росії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

ООН необхідно створити спецтрибунал для розслідування злочину агресії Росії проти України. Відповідну резолюцію планується винести на розгляд Генасамблеї ООН вже цього року.

Як повідомляє РБК-Україна, про це під час відкритих дебатів Радбезу ООН заявила заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

"Ми закликаємо всі відповідальні держави підтримати резолюцію щодо створення трибуналу, яку ми маємо намір винести на розгляд Генеральної Асамблеї", - зазначила вона.

За її словами, зараз відновлення справедливості є одним із ключових пунктів. Цього можна досягти, коли всіх російських військових злочинців буде притягнуто до відповідальності, як це було з нацистським керівництвом.

"Я сьогодні вранці обговорювала з партнерами широке коло питань, у тому числі щодо спеціального трибуналу. Українське керівництво вирішило, що пріоритетом номер один у лютому буде обговорення резолюції щодо "формули миру". Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця обговорює цю резолюцію. Для цього може бути скликана спецсесія Генеральної Асамблеї ООН. Резолюцію про відповідальність також може бути винесено на обговорення пізніше цього року", - розповіла Джапарова журналістам після дебатів Радбезу.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський закликав Європейський парламент ухвалити окрему резолюцію про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

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