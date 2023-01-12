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В МИД призвали ООН поддержать резолюцию о создании трибунала для России

Иллюстративное фото: в МИД призвали ООН поддержать резолюцию о создании трибунала для России (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

ООН необходимо создать спецтрибунал для расследования преступления агрессии России против Украины. Соответствующую резолюцию планируется вынести на рассмотрение Генассамблеи ООН уже в этом году.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в ходе открытых дебатов Совбеза ООН заявила заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

"Мы призываем все ответственные государства поддержать резолюцию о создании трибунала, которую мы намерены вынести на рассмотрение Генеральной Ассамблеи", - отметила она.

По ее словам, сейчас восстановление справедливости является одним из ключевых пунктов. Этого можно достичь, когда все российские военные преступники будут привлечены к ответственности, как это было с нацистким руководством.

"Я сегодня утром обсуждала с партнерами широкий круг вопросов, в том числе относительно специального трибунала. Украинское руководство решило, что приоритетом номер один в феврале будет обсуждение резолюции о "формуле мира". Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица обсуждает эту резолюцию. Для этого может быть созвана спецсессия Генеральной Ассамблеи ООН. Резолюция об ответственности также может быть вынесена на обсуждение позднее в этом году", - рассказала Джапарова журналистам после дебатов Совбеза.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал Европейский парламент принять отдельную резолюцию о создании специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины.

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