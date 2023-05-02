У МЗС заговорили про можливість відкрити аеропорт у Львові: що для цього потрібно

"До речі, якби у нас були F-16, і вони патрулювали українське небо, то принаймні аеропорт Львова можна було б спокійно відкривати і взагалі ні про що не турбуватися. Це все про ці затримки з ухваленням правильних рішень", - сказав він.

Кулеба нагадав історію з Patriot, які Україна просила ще на початку повномасштабної війни, а отримала через рік.

"Якби дали одразу, то набагато менше було б зруйновано міст і енергооб'єктів. Та сама історія повторюється з F-16. Звичайно, хочеться прийти і сказати: "Ну що ви тягнете, ви все одно це зробите". І в принципі, я так і кажу, якщо чесно. Але у них свої міркування, своя логіка і свій аналіз", - сказав Кулеба.

Кулеба прокоментував прогноз Євроконтролю про можливе обмеження польотів над Україною до 2029 року.

"Це Євроконтроль так сильно з запасом, про всяк випадок", - сказав він.

За його словами, всі в Україні хочуть, щоб хоча б один аеропорт запрацював. "Але це питання безпеки, і чи полетять авіакомпанії. Тому працюємо над цим, хочемо, щоб це сталося якнайшвидше. Але те, що Євроконтроль занадто консервативну висловив позицію - це однозначно", - додав міністр.