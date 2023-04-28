Коли відновляться польоти цивільних літаків: "Украерорух" назвав умову

Польоти цивільної авіації в Україні не відновляться, поки в повітряному просторі не буде забезпечена повна безпека.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступниця директора "Украерорух" Оксани Ожигової в ефірі телеканалу " Київ ".

"Все, що ми маємо в результаті сьогоднішньої нічної атаки, ми називаємо "небезпека". Все що пов'язано з авіацією, ми асоціюємо зі словом безпека. Поки в повітряному просторі України не буде гарантовано 100% безпекової ситуації, нам будувати будь-які прогнози зарано", - сказала вона.

За її словами, на "Украерорух" сьогодні робить кроки, щоб якомога швидше відновити польоти, коли це буде можливим.

"Але зараз це все тільки підготовча робота", - долала Ожигова.