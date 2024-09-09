МЗС висловило розчарування через заяву Фіцо про "нацистів" в Україні

Заява прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо про українських військових суперечить "рівню довіри та взаємодії" між обома державами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ України.
У понеділок, 9 вересня, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо під час відвідування Музею Голокосту в місті Середь заявив, що в Україні воюють "нацистські війська", але міжнародна спільнота цього нібито не помічає.
Як зазначили у відомстві, у Києві розчаровані заявою Фіцо на адресу українських воїнів. Адже вона йде всупереч існуючому рівню довіри та взаємодії між Україною та Словаччиною.
"Українські воїни нині захищають своїх рідних, домівки та країну, а також всю Європу та вільний світ від російських загарбників, позначених латинськими літерами "Z" - символом фашистської естетики сучасної Росії", - сказано у повідомленні.
У МЗС нагадали, що для українців протидія російській агресії є продовженням історії опору нашого народу тоталітарним режимам у минулому столітті.
"Розраховуємо на обʼєднання зусиль Словаччини та всіх наших європейських партнерів у протидії новітньому російському злу, яке принесло на українську землю звірства, небачені з часів Другої світової війни", - написали у міністерстві.
Минулої осені до влади в Словаччині прийшов Роберт Фіцо та партія "Курс - Соціальна демократія". Він обіцяв припинити військову підтримку України та блокувати її вступ до НАТО, озвучуючи проросійські тези і називаючи війну "замороженим конфліктом".
Нещодавно Чехія скасувала спільне засідання кабінетів міністрів зі Словаччиною через конфлікт, який спричинений розбіжностями щодо ставлення до Росії та України.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.