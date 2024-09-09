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МИД выразил разочарование из-за заявления Фицо о "нацистах" в Украине

Фото: Роберт Фицо (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Заявление премьер-министра Словакии Роберта Фицо об украинских военных противоречит "уровню доверия и взаимодействия" между обоими государствами.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.

Что предшествовало

В понедельник, 9 сентября, премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время посещения Музея Холокоста в городе Серед заявил, что в Украине воюют "нацистские войска", но международное сообщество этого якобы не замечает.

Реакция МИД Украины

Как отметили в ведомстве, в Киеве разочарованы заявлением Фицо в адрес украинских воинов. Она ведь идет вопреки существующему уровню доверия и взаимодействия между Украиной и Словакией.

"Украинские воины ныне защищают своих родных, дома и страну, а также всю Европу и свободный мир от российских захватчиков, обозначенных латинскими буквами "Z" – символом фашистской эстетики современной России", – говорится в сообщении.

В МИДе напомнили, что для украинцев противодействие российской агрессии является продолжением истории сопротивления нашего народа тоталитарным режимам в прошлом веке.

"Рассчитываем на объединение усилий Словакии и всех наших европейских партнеров в противодействии новейшему российскому злу, которое принесло на украинскую землю зверства, невиданные со времен Второй мировой войны", - написали в министерстве.

Позиция Словакии по отношению к Украине

Прошлой осенью к власти в Словакии пришли Роберт Фицо и партия "Курс – Социальная демократия". Он обещал прекратить военную поддержку Украины и блокировать ее вступление в НАТО, озвучивая пророссийские тезисы и называя войну "замороженным конфликтом".

Недавно Чехия отменила совместное заседание кабинетов министров со Словакией из-за конфликта, вызванного разногласиями по отношению к России и Украине.

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МИД УкраиныРоберт Фицо