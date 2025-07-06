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МЗС Вірменії відповіли на заяви про військову активність третіх країн на своїй території

Фото: речниця МЗС Вірменії Ані Бадалян (x.com/ArmSpoxMFA)
Автор: Владислава Ткаченко

Вірменія спростувала інформацію про розгортання іноземних військ на своїй території.

Про це заявила речниця відомства Ані Бадалян, повідомляє РБК-Україна з посиланням на соцмережу Х.

МЗС Вірменії спростувало повідомлення про активізацію російської військової присутності в країні та заявило про принципову позицію - не дозволяти використовувати свою територію для агресії проти інших держав.

У заяві речниці відомства Ані Бадалян йдеться, що інформація про нібито пришвидшене комплектування військової присутністю у Вірменії є неправдивою. 

"Республіка Вірменія підтверджує свою принципову позицію про те, що територія Республіки Вірменія не може бути використана третіми країнами для проведення військових дій проти будь-якої із сусідніх держав", - заявила вона.

Раніше Головне управління розвідки Міноборони України повідомляло, що Москва розширює свою військову присутність у Вірменії на тлі загострення відносин з Азербайджаном.

Зокрема, Кремль пришвидшив комплектування своєї бази в Ґюмрі, що, за словами представника ГУР Андрія Юсова, є частиною стратегії дестабілізації на Південному Кавказі.

За оцінкою ГУР, розгортання російських військ у Вірменії - елемент ширшої стратегії, що включає військово-політичний тиск на країни регіону, а також розпалювання міжетнічних конфліктів для послаблення впливу Заходу.

Нагадаємо, що Росія продовжує вербувати іноземних найманців на війну проти України.

Так, з квітня 2023 року до кінця травня 2024 року у Москві завербували понад 1 500 іноземців.

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