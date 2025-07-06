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МИД Армении ответили на заявления о военной активности третьих стран на своей территории

Фото: пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян (x.com/ArmSpoxMFA)
Автор: Владислава Ткаченко

Армения опровергла информацию о развертывании иностранных войск на своей территории.

Об этом заявила пресс-секретарь ведомства Ани Бадалян, сообщает РБК-Украина со ссылкой на соцсеть Х.

МИД Армении опроверг сообщения об активизации российского военного присутствия в стране и заявил о принципиальной позиции - не позволять использовать свою территорию для агрессии против других государств.

В заявлении пресс-секретаря ведомства Ани Бадалян говорится, что информация о якобы ускоренном комплектовании военного присутствия в Армении является ложной.

"Республика Армения подтверждает свою принципиальную позицию о том, что территория Республики Армения не может быть использована третьими странами для проведения военных действий против любого из соседних государств", - заявила она.

Ранее Главное управление разведки Минобороны Украины сообщало, что Москва расширяет свое военное присутствие в Армении на фоне обострения отношений с Азербайджаном.

В частности, Кремль ускорил комплектование своей базы в Гюмри, что, по словам представителя ГУР Андрея Юсова, является частью стратегии дестабилизации на Южном Кавказе.

По оценке ГУР, развертывание российских войск в Армении - элемент более широкой стратегии, включающей военно-политическое давление на страны региона, а также разжигание межэтнических конфликтов для ослабления влияния Запада.

Напомним, что Россия продолжает вербовать иностранных наемников на войну против Украины.

Так, с апреля 2023 года до конца мая 2024 года в Москве завербовали более 1 500 иностранцев.

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