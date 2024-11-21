МЗС відреагувало на заяву Путіна про удар ракетою "Орєшнік" по Україні

Україна неодноразово використовувала далекобійні спроможності проти цілей на тимчасово окупованих територіях. Однак сама Росія почала діяти лиш тоді, коли були вражені цілі на її території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ України .

Так речник МЗС відреагував на слова російського диктатора Володимира Путіна про те, що удар нібито новітньою балістичною ракетою середньої дальності "Орєшнік" по Дніпру був відповіддю на застосування західних ракет по цілях в Росії.

Тихий наголосив, що Володимир Путін "почав метушитися" лише тоді, коли були вражені цілі на території Російської Федерації, а отже, він чудово усвідомлює різницю між російською територією і територіями, які він намагається забрати в України.

"І для ясності: Україна має повне право за міжнародним правом вражати будь-які легітимні військові цілі на території Росії. Україна захищає себе відповідно до статті 51 Статуту ООН. Росія може звинувачувати лише саму себе в наслідках свого рішення напасти на Україну", - підкреслив речник.