Путін визнав удари ATACMS та Storm Shadow по Росії

Ракетам ATACMS та Storm Shadow було завдано ударів по Росії. Під удар потрапили об'єкти у Курській і Брянській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву російського диктатора Володимира Путіна.

"Унаслідок атаки і протиповітряного бою є, на жаль, постраждалі, загиблі та поранені з числа особового складу підрозділів зовнішньої охорони об'єкта та обслуговуючого персоналу. Командний і оперативний склад пункту управління не постраждав і здійснює в штатному режимі керівництво діями наших військ зі знищення та видворення частин противника з Курської області", - підсумував Путін.

Він пояснив, що займання, що виникло на складі боєприпасів у Брянській області, від падіння уламків ракет ATACMS було ліквідовано, натомість у Курській області удар прийшовся по одному із командних пунктів російського угруповання "Північ".

"Було завдано ударів по об'єктах у Курській і Брянській областях", - наголосив він.

Путін заявив, що удари наносяться протягом 2 днів. Зокрема, за словами диктатора, 19 листопада було зафіксовано використання 6 ракет ATACMS, а 21 листопада удар системами Storm Shadow.

Дозвіл на удари західними ракетами по РФ

Зауважимо, що впродовж року Україна активно зверталась до країн Європи та США з проханням дати дозвіл на удари по території Росії далекобійними балістичними ракетами ATACMS та крилатими Storm Shadow.

Минулого тижня Сполучені Штати нарешті дозволили Україні застосувати ракети ATACMS для ударів по об'єктах на теренах РФ.

І вже вночі 19 листопада ЗСУ вперше атакували військовий об'єкт у Брянській області.

Крім того, аналогічний дозвіл на удари дали уряди Великої Британії та Франції, хоча і обмежили використання лише Курською областю..

У середу, 20 листопада, стало відомо, що ЗСУ вперше застосували Storm Shadow по території РФ.

Удару було завдано по підземному командному пункту РФ у Курській області, де ймовірно також перебували північнокорейські генерали.

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