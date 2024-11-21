МИД отреагировал на заявление Путина об ударе ракетой "Орешник" по Украине
Украина неоднократно использовала дальнобойные возможности против целей на временно оккупированных территориях. Однако сама Россия начала действовать только тогда, когда были поражены цели на ее территории.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины .
Так спикер МИД отреагировал на слова российского диктатора Владимира Путина о том, что удар якобы новейшей баллистической ракетой средней дальности "Орешник" по Днепру был ответом на применение западных ракет по целям в России.
Тихий отметил, что Путин "начал суетиться" только тогда, когда были поражены цели на территории Российской Федерации, а значит, он прекрасно осознает разницу между российской территорией и территориями, которые он пытается забрать у Украины.
"И для ясности: Украина имеет полное право по международному праву поражать любые легитимные военные цели на территории России. Украина защищает себя в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Россия может винить только саму себя в последствиях своего решения напасть на Украину", - подчеркнул он. спикер.
Напомним, что сегодня российский диктатор Владимир Путин записал обращение к россиянам. Там он заявил, что Россия ударила по территории Украины баллистической ракетой "Орешник".
Путин подчеркнул, что Россия якобы нанесла комбинированный удар по оборонному объекту Украины в ответ на удары американским и британским оружием по России.
К тому же заметим, что во время обращения Путин признал удары ATACMS и Storm Shadow по России.
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