МЗС відреагувало на заяву президента Чехії щодо тимчасової окупації деяких територій України

Виведення російських окупаційних військ з суверенної території України в межах її міжнародно визнаних кордонів є одним з обовʼязкових пунктів формули миру президента Володимира Зеленського.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ України.
У МЗС зазначили, що виведення окупаційних військ та інші положення формули гарантуватимуть всеосяжний, справедливий та довготривалий мир не лише для України, але для всього європейського континенту та світу.
"Наголошуємо, що не може бути половинчастих рішень коли йдеться про людські життя, свободу, спільні цінності, справедливість за російські злочини, відновлення міжнародного миру та безпеки. У цьому контексті тимчасові рішення не відновлять повноцінний мир, а лише відтермінують війну", - зазначили у відомстві.
МЗС закликало до обʼєднання зусиль задля втілення формули миру в інтересах усіх націй, які поважають Статут ООН і цінність людського життя.
"Маємо разом посилити тиск на Росію, щоб примусити її до справедливого миру, звільнення територій України та поваги до міжнародного права. Це реалістичний сценарій, який ми здатні втілити спільними зусиллями", - наголосили у міністерстві.
Нагадаємо, вчора президент Чехії Петр Павел заявив, що Україні необхідно змиритись з тим, що деякі території можуть залишитись під контролем Росії. Навіть якщо це буде тимчасовий контроль.
На його думку, в момент, коли дружні до Росії країни підривають європейську єдність щодо війни, Україна "повинна бути реалістичною" щодо своїх перспектив повернення окупованих територій.
"Найбільш вірогідним результатом війни буде те, що частина української території опиниться під російською окупацією, тимчасово", - сказав Павел, додавши, що це "тимчасово" може тривати роками.
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