Україна має погодитися з тимчасовим контролем РФ над певними територіями, - президент Чехії

Україні необхідно змиритись з тим, що деякі території можуть залишитись під контролем Росії. Навіть якщо це буде тимчасовий контроль.

Про це заявив президент Чехії Петр Павел, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Як заявив Павел, українцям та їхнім прихильникам настав час подивитися правді у вічі. На його думку, в момент, коли дружні до Росії країни підривають європейську єдність щодо війни, Україна "повинна бути реалістичною" щодо своїх перспектив повернення окупованих територій.

"Найбільш вірогідним результатом війни буде те, що частина української території опиниться під російською окупацією, тимчасово", - сказав Павел.

Додавши, що це "тимчасове" може тривати роками.

Допомога Україні від Чехії

На початку цього року Павел заявив, що Прага знайшла для України сотні тисяч снарядів, однак цей проект потребує фінансування. Згодом до ініціативи приєдналися низка західних країн.