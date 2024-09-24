RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

МИД отреагировал на заявление президента Чехии о временной оккупации некоторых территорий Украины

Фото: МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Выведение российских оккупационных войск с суверенной территории Украины в пределах ее международно признанных границ является одним из обязательных пунктов формулы мира президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

В МИД отметили, что вывод оккупационных войск и другие положения формулы будут гарантировать всеобъемлющий, справедливый и долговременный мир не только для Украины, но и для всего европейского континента и мира.

"Отмечаем, что не может быть половинчатых решений, когда речь идет о человеческих жизни, свободе, общих ценностях, справедливости за российские преступления, восстановлении международного мира и безопасности. В этом контексте временные решения не возобновят полноценный мир, а лишь отсрочат войну", - отметили в ведомстве.

МИД призвал к объединению усилий для воплощения формулы мира в интересах всех наций, которые уважают Устав ООН и ценность человеческой жизни.

"Должны вместе усилить давление на Россию, чтобы принудить ее к справедливому миру, освобождению территорий Украины и уважения к международному праву. Это реалистичный сценарий, который мы способны воплотить совместными усилиями", - подчеркнули в министерстве.

Заявление президента Чехии

Напомним, вчера президент Чехии Петр Павел заявил, что Украине необходимо смириться с тем, что некоторые территории могут остаться под контролем России. Даже если это будет временный контроль.

По его мнению, в момент, когда дружественные России страны подрывают европейское единство в отношении войны, Украина "должна быть реалистичной" относительно своих перспектив возвращения оккупированных территорий.

"Самым вероятным результатом войны будет то, что часть украинской территории окажется под российской оккупацией, временно", - сказал Павел, добавив, что это "временно" может длиться годами.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МИД УкраиныЧехияВойна в Украине