У МЗС відреагували на заяви ЗМІ про бажання США змінити угоду про рідкісноземи

"На сьогодні команди українська та американська працюють за цією угодою і продовжують діалог", - сказав він.

За словами спікера, якщо в американської сторони є додаткові ідеї про те, як цей документ укласти, як рухатися вперед, то їх потрібно розглянути на рівні команд, які між собою спілкуються.

"Решта - це повідомлення в ЗМІ, я не буду заходити в деталі коментування, тому що це просто повідомлення в ЗМІ", - додав Тихий.