У МЗС відреагували на заяви ЗМІ про бажання США змінити угоду про рідкісноземи

Про бажання США змінити угоду про рідкісноземи поки що пишуть виключно ЗМІ. Тому МЗС України не може коментувати такі заяви.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера міністерства Георгія Тихого під час брифінгу.
"На сьогодні команди українська та американська працюють за цією угодою і продовжують діалог", - сказав він.
За словами спікера, якщо в американської сторони є додаткові ідеї про те, як цей документ укласти, як рухатися вперед, то їх потрібно розглянути на рівні команд, які між собою спілкуються.
"Решта - це повідомлення в ЗМІ, я не буду заходити в деталі коментування, тому що це просто повідомлення в ЗМІ", - додав Тихий.
У середині лютого США представили Україні проєкт угоди щодо природних ресурсів.
Планувалося, що президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп підпишуть її під час зустрічі 28 лютого у Вашингтоні. Але Україна і США не підписали документ, а церемонію підписання скасували.
Нещодавно Financial Times написало, що США хочуть змінити умови угоди щодо українських корисних копалин. Йдеться, зокрема, і про включення до розширеної угоди АЕС України.
Цікаво, що наприкінці лютого повідомлялося про те, що ЄС запропонував Україні власну угоду щодо використання рідкісноземів. Вона має бути вигіднішою за американську пропозицію.
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