В МИД отреагировали на заявления СМИ о желании США изменить соглашение о редкоземах

О желании США изменить соглашение о редкоземах пока пишут исключительно СМИ. Поэтому МИД Украины не может комментировать такие заявления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера министерства Георгия Тихого во время брифинга.
"На сегодня команды украинская и американская работают по этому соглашению и продолжают диалог", - сказал он.
По словам спикера, если у американской стороны есть дополнительные идеи о том, как этот документ заключить, как двигаться вперед, то их нужно рассмотреть на уровне команд, которые между собой общаются.
"Остальное - это сообщения в СМИ, я не буду заходить в детали комментирования потому что это просто сообщения в СМИ", - добавил Тихий.
В середине февраля США представили Украине проект соглашения по природным ресурсам.
Планировалось, что президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп подпишут его во время встречи 28 февраля в Вашингтоне. Но Украина и США не подписали документ, а церемонию подписания отменили.
Недавно Financial Times написало, что США хотят изменить условия соглашения по украинским полезным ископаемым. Речь идет, в частности, и о включение в расширенное соглашение АЭС Украины.
Интересно, что в конце февраля сообщалось о том, что ЕС предложил Украине собственное соглашение по использованию редкоземов. Оно должно быть выгоднее американского предложения.
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