В МИД отреагировали на заявления СМИ о желании США изменить соглашение о редкоземах

"На сегодня команды украинская и американская работают по этому соглашению и продолжают диалог", - сказал он.

По словам спикера, если у американской стороны есть дополнительные идеи о том, как этот документ заключить, как двигаться вперед, то их нужно рассмотреть на уровне команд, которые между собой общаются.

"Остальное - это сообщения в СМИ, я не буду заходить в детали комментирования потому что это просто сообщения в СМИ", - добавил Тихий.