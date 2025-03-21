США хочуть змінити умови угоди щодо українських корисних копалин, - FT

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Financial Times .

Західне видання пише, що про відповідні плани американської сторони розповіли двоє українські чиновники на умові анонімності.

Зазначається, що адміністрація Трампа зараз шукає нових умов для доступу Штатів до найважливіших корисних копалин та "енергетичних активів" в Україні.

Йдеться, зокрема, до включення в розширену угоду також атомну електростанцію, що наразі перебуває під контролем російських окупантів.

Таким чином, за даними FT, офіційний Вашингтон розширює свої економічні вимоги до Києва на тлі наполягань на укладенні мирної угоди з Росією..

Питання про інтерес США щодо Запорізької АЕС

Як повідомлялося раніше, 19 березня у Білому домі заявили, що президент США Дональд Трамп обговорив з українським колегою Володимиром Зеленським питання електростанцій та АЕС в Україні. Американський лідер зазначив, зокрема, що Штати можуть допомогти Україні в управлінні ними.

Пізніше президент України Зеленський підтвердив, що Трамп під час розмови з ним цікавився окупованою росіянами Запорізькою АЕС і можливою участю США у її відновленні. Зеленський також розповів, що американський колега запитав, чи буде розуміння української влади, що США може модернізувати ЗАЕС.

20 березня на прес-конференції президент Зеленський наголосив, що Запорізька АЕС належать державі, і передавати право власності на неї Україна нікому не збирається. Він також зауважив, що Штати можуть інвестувати кошти у відновлення та модернізацію станції.

Питання щодо "рідкісноземів"

Що стосується можливої угоди між Вашингтоном та Києвом щодо доступу США до корисних копалин України, то сторони раніше висловлювали готовність до підписання документа, яке було зірване наприкінці лютого після суперечки президентів в Овальному кабінеті.

Цієї ночі стало відомо, що Трамп, оголошуючи про підписання указу про "різке збільшення" виробництва важливих мінералів і рідкоземельних металів у США також відзначив значущість майбутньої угоди щодо "рідкісноземів" з Україною.

"Як ви знаєте, ми також підписуємо угоди в різних місцях, щоб розблокувати рідкісні землі, мінерали та багато чого іншого по всьому світу, але особливо в Україні", - сказав американський лідер та додав, що Вашингтон "дуже добре працює" з Україною та РФ.

"І одна з речей, яку ми робимо, - це підписання угоди з Україною щодо рідкісних земель найближчим часом, оскільки вони мають величезну цінність у рідкісноземах, і ми цінуємо це", - розповів Трамп.