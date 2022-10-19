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У МЗС відреагували на заяви Китаю про удари по Києву іранськими дронами

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Київ, Середа 19 жовтня 2022 17:44
У МЗС відреагували на заяви Китаю про удари по Києву іранськими дронами Фото: Олег Ніколенко, речник МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Китай за допомогою заяв про удари по Києву іранськими дронами вдає, що нічого не знає, коли про цю тему говорить увесь світ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера МЗС України Олега Ніколенка у Facebook.

За його словами, важко уявити, що посол Китаю в Україні не інформує свій уряд про удари по Києву. При цьому українське посольство у Пекіні регулярно надсилає до МЗС КНР інформацію про злочини РФ в Україні.

"Вдавати, що нічого не відбувається, коли про це говорить увесь світ, некоректно. Ми очікуємо більш активної ролі Китаю як постійного члена Ради безпеки ООН. Не може бути компромісів чи політичних нюансів, коли йдеться про засудження варварських злочинів проти цивільного населення", - наголосив Ніколенко.

Нагадаємо, раніше представник МЗС КНР Ван Веньбінь заявив, що нічого не знає про удари дронами-камікадзе по Києву та позиція Китаю з українського питання є гранично ясною.

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