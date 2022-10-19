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В МИД отреагировали на заявления Китая об ударах по Киеву иранскими дронами

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Киев, Среда 19 октября 2022 17:44
В МИД отреагировали на заявления Китая об ударах по Киеву иранскими дронами Фото: Олег Николенко, спикер МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Китай при помощи заявлений об ударах по Киеву иранскими дронами притворяется, что ничего не знает, когда про эту тему говорит весь мир.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера МИД Украины Олега Николенко в Facebook.

По его словам, сложно представить, что посол Китая в Украине не информирует свое правительство об ударах по Киеву. При этом украинское посольство в Пекине регулярно присылает в МИД КНР информацию о преступлениях РФ в Украине.

"Притворяться, что ничего не происходит, когда об этом говорит весь мир, некорректно. Мы ожидаем более активной роли Китая как постоянного члена Совета безопасности ООН. Не может быть компромиссов или политических нюансов, когда речь идет об осуждении варварских преступлений против гражданского населения", - подчеркнул Николенко.

Напомним, ранее представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что ничего не знает об ударах дронами-камикадзе по Киеву и позиция Китая по украинскому вопросу является предельно ясной.

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