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МЗС закликає засудити удар по Краматорську, де постраждали журналісти іноземних ЗМІ

Фото: росіяни вдарили по Краматорську балістикою 25 серпня (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Наталія Юрченко

Росіяни завдали ударів по Краматорську, внаслідок чого постраждали журналісти іноземних ЗМІ. В МЗС закликали світ засудити дії РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Міністерства закордонних справ України Георгія Тихого у X (Twitter).

"Минулої ночі черговий жахливий і навмисний російський удар обрушився на житлові квартали Краматорська, поранивши журналістів іноземних ЗМІ в готелі", - зазначив він.

Речник заявив, що прицільні удари по ЗМІ стали системною тактикою війни Росії.

"Ці варварські військові злочини мають бути засуджені, переслідувані та покарані", - наголосив Тихий.

 

Фото: через обстріл Краматорська постраждали журналісти (t.me/dsns_telegram)

 

Що відомо про удар по Краматорську

В ніч на 25 серпня російські війська вдарили по житловому кварталу у Краматорську Донецької області. Прокуратура зазначає, що окупанти випустили балістичні ракети "Іскандер-М".

Відомо, що через обстріл постраждали троє журналістів - громадяни України, США та Великої Британії. Іноземні журналісти віком 38 та 40 років отримали мінно-вибухову травму, забій головного мозку, перелом ноги, контузію і різані рани тіла.

На місці атаки триває рятувально-пошукова операція. Ймовірно, під завалами перебуває ще один журналіст.

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