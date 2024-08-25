МЗС закликає засудити удар по Краматорську, де постраждали журналісти іноземних ЗМІ

Що відомо про удар по Краматорську

В ніч на 25 серпня російські війська вдарили по житловому кварталу у Краматорську Донецької області. Прокуратура зазначає, що окупанти випустили балістичні ракети "Іскандер-М".

Відомо, що через обстріл постраждали троє журналістів - громадяни України, США та Великої Британії. Іноземні журналісти віком 38 та 40 років отримали мінно-вибухову травму, забій головного мозку, перелом ноги, контузію і різані рани тіла.

На місці атаки триває рятувально-пошукова операція. Ймовірно, під завалами перебуває ще один журналіст.

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