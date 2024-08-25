В МИД отреагировали на удар по Краматорску, где пострадали журналисты иностранных СМИ

Что известно об ударе по Краматорску

В ночь на 25 августа российские войска ударили по жилому кварталу в Краматорске Донецкой области. Прокуратура отмечает, что оккупанты выпустили баллистические ракеты "Искандер-М".

Известно, что из-за обстрелов пострадали три журналиста - граждане Украины, США и Великобритании. Иностранные журналисты в возрасте 38 и 40 лет получили минно-взрывную травму, ушиб головного мозга, перелом ноги, контузию и резаные раны тела.

На месте атаки идет спасательно-поисковая операция. Вероятно, под завалами находится еще один журналист.

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