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В МИД отреагировали на удар по Краматорску, где пострадали журналисты иностранных СМИ

Фото: россияне ударили по Краматорску баллистикой 25 августа (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Наталья Юрченко

Россияне нанесли удары по Краматорску, ранив журналистов иностранных СМИ. В МИД назвали это варварским преступлением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Министерства иностранных дел Украины Георгия Тихого в X (Twitter).

"Минувшей ночью очередной ужасный и умышленный российский удар обрушился на жилые кварталы Краматорска, ранив журналистов иностранных СМИ в гостинице", - отметил он.

Спикер заявил, что прицельные удары по СМИ стали системной тактикой войны России.

"Эти варварские военные преступления должны быть осуждены и наказаны", - подчеркнул Тихий.

 

Фото: из-за Краматорского обстрела пострадали журналисты (t.me/dsns_telegram)

 

Что известно об ударе по Краматорску

В ночь на 25 августа российские войска ударили по жилому кварталу в Краматорске Донецкой области. Прокуратура отмечает, что оккупанты выпустили баллистические ракеты "Искандер-М".

Известно, что из-за обстрелов пострадали три журналиста - граждане Украины, США и Великобритании. Иностранные журналисты в возрасте 38 и 40 лет получили минно-взрывную травму, ушиб головного мозга, перелом ноги, контузию и резаные раны тела.

На месте атаки идет спасательно-поисковая операция. Вероятно, под завалами находится еще один журналист.

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