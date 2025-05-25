У МЗС відреагували на масовані обстріли України: Москва розуміє тільки мову сили

Росія здійснила масовані атаки по Україні

Росія цієї ночі випустила по Україні рекордні 298 дронів та 69 ракет різних типів, зокрема 9 балістичних Іскандер-М, понад 55 крилатих "Калібр" і Х-101 із стратегічної авіації, а також авіаційні ракети Х-59/69. Українські сили ППО збили значну частину атакуючих ракет і дронів - 45 крилатих ракет та 266 безпілотників, частина інших була подавлена засобами радіоелектронної боротьби. Ця ніч стала новим рекордом за кількістю атакуючих безпілотників.

Під ворожими ударами опинилися 13 регіонів України, зокрема Київ, Київська, Житомирська, Хмельницька, Тернопільська, Дніпропетровська, Миколаївська, Одеська, Харківська, Чернігівська, Черкаська, Сумська та Полтавська області. За даними МВС, загинули щонайменше 12 осіб, серед яких троє дітей із Житомирщини, понад 60 отримали поранення. Рятувальники працювали у понад 30 населених пунктах, ліквідовуючи пожежі та наслідки ударів.

У Києві та області зафіксовано пошкодження житлових будинків, складів і важливої інфраструктури, у столиці постраждали 11 осіб. В інших регіонах ситуація теж критична: у Хмельницькій області зруйновано шість будинків, у Миколаєві внаслідок атаки дрона згорів житловий будинок, загинув чоловік, п’ятеро поранені. У Тернополі ракета влучила у промислове підприємство, в Одеській області горіло 20 автомобілів на автостоянці.

Чернігівська, Сумська та Харківська області також зазнали масштабних ударів: у Чернігові горіли склади, у Сумах пошкоджено харчове підприємство, а у Харкові атаковано кілька житлових районів із постраждалими. Росія вкотре продемонструвала намір завдати максимальних руйнувань цивільній інфраструктурі та нанести удар по мирному населенню, посилюючи гуманітарну кризу в Україні.

Детальніше про російський обстріл по Україні у матеріалі РБК-Україна.

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