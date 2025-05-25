В МИД отреагировали на массированные обстрелы Украины: Москва понимает только язык силы

За это время враг применил более 600 высокоточного воздушного вооружения баллистические ракеты, крылатые ракеты, ударные дроны, а также стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС.

"Особенно интенсивными были удары по Киеву, однако ракетным и дроновым ударам также подверглись Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области. Россия била по жилым кварталам, студенческим общежитиям, торговым центрам, школам, больницам и другим объектам, которые не имеют никакого военного значения", - говорится в сообщении.

В результате атак погибли десятки мирных людей, более сотни получили ранения.

МИД называет действия РФ военными преступлениями и преступлениями против человечности, а также грубым нарушением международного гуманитарного права и Женевских конвенций.

Украина отмечает, что Россия не прекращает агрессию, а наоборот усиливает террор на фоне мирных инициатив и международных призывов к прекращению огня.

В МИД призвали международных партнеров усилить санкции против РФ, усилить военную помощь, в частности предоставить дополнительные системы ПВО Patriot, IRIS-T, NASAMS и боеприпасы к ним.

"Москва понимает исключительно язык силы, экономического давления и изоляции", - подчеркнули в МИД и призвали обеспечить привлечение военно-политического руководства РФ к ответственности за преступления агрессии и террора.