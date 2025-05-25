В МИД отреагировали на массированные обстрелы Украины: Москва понимает только язык силы

Министерство иностранных дел Украины решительно осудило масштабные террористические удары России по украинским регионам 24-25 мая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Украины.
За это время враг применил более 600 высокоточного воздушного вооружения баллистические ракеты, крылатые ракеты, ударные дроны, а также стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС.
"Особенно интенсивными были удары по Киеву, однако ракетным и дроновым ударам также подверглись Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области. Россия била по жилым кварталам, студенческим общежитиям, торговым центрам, школам, больницам и другим объектам, которые не имеют никакого военного значения", - говорится в сообщении.
В результате атак погибли десятки мирных людей, более сотни получили ранения.
МИД называет действия РФ военными преступлениями и преступлениями против человечности, а также грубым нарушением международного гуманитарного права и Женевских конвенций.
Украина отмечает, что Россия не прекращает агрессию, а наоборот усиливает террор на фоне мирных инициатив и международных призывов к прекращению огня.
В МИД призвали международных партнеров усилить санкции против РФ, усилить военную помощь, в частности предоставить дополнительные системы ПВО Patriot, IRIS-T, NASAMS и боеприпасы к ним.
"Москва понимает исключительно язык силы, экономического давления и изоляции", - подчеркнули в МИД и призвали обеспечить привлечение военно-политического руководства РФ к ответственности за преступления агрессии и террора.
Россия этой ночью выпустила по Украине рекордные 298 дронов и 69 ракет различных типов, в том числе 9 баллистических Искандер-М, более 55 крылатых "Калибр" и Х-101 из стратегической авиации, а также авиационные ракеты Х-59/69. Украинские силы ПВО сбили значительную часть атакующих ракет и дронов - 45 крылатых ракет и 266 беспилотников, часть других была подавлена средствами радиоэлектронной борьбы. Эта ночь стала новым рекордом по количеству атакующих беспилотников.
Под вражескими ударами оказались 13 регионов Украины, в частности Киев, Киевская, Житомирская, Хмельницкая, Тернопольская, Днепропетровская, Николаевская, Одесская, Харьковская, Черниговская, Черкасская, Сумская и Полтавская области. По данным МВД, погибли по меньшей мере 12 человек, среди которых трое детей из Житомирской области, более 60 получили ранения. Спасатели работали в более чем 30 населенных пунктах, ликвидируя пожары и последствия ударов.
В Киеве и области зафиксированы повреждения жилых домов, складов и важной инфраструктуры, в столице пострадали 11 человек. В других регионах ситуация тоже критическая: в Хмельницкой области разрушено шесть домов, в Николаеве в результате атаки дрона сгорел жилой дом, погиб мужчина, пятеро ранены. В Тернополе ракета попала в промышленное предприятие, в Одесской области горело 20 автомобилей на автостоянке.
Черниговская, Сумская и Харьковская области также подверглись масштабным ударам: в Чернигове горели склады, в Сумах повреждено пищевое предприятие, а в Харькове атаковано несколько жилых районов с пострадавшими. Россия в очередной раз продемонстрировала намерение нанести максимальные разрушения гражданской инфраструктуре и нанести удар по мирному населению, усиливая гуманитарный кризис в Украине.
Подробнее о российском обстреле по Украине в материале РБК-Украина.
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