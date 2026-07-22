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У МЗС відреагували на інформацію про "таємну зустріч" у Баку щодо України

12:00 22.07.2026 Ср
2 хв
Чи знала Україна про цю зустріч?
aimg Тетяна Степанова
Фото: речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий (Віталій Носач, РБК-Україна)

Таємна зустріч колишніх високопосадовців Німеччини та Росії щодо завершення війни в Україні, яка нібито відбулася цього місяця у Баку, немає ніякого значеня.

Як повідомляє РБК-Україна, про це речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив журналістам.

За словами речника МЗС, ця зустріч "настільки ж таємна, наскільки неважлива".

"Якісь люди, чиї імена вже практично не гугляться, зустрічаються і про щось говорять. Українська сторона нікого з них ні на що не уповноважувала. Значення таких зустрічей для реального мирного процесу близьке до нуля", - зазначив Тихий.

Таємна зустріч у Баку

Нагадаємо, раніше президент Азербайджану Ільхам Алієв повідомив, що цього місяця у Баку відбулася таємна зустріч колишніх високопосадовців Німеччини та Росії, під час якої обговорювали можливі шляхи припинення війни РФ проти України.

За його словами, територію Азербайджану використали для проведення цієї зустрічі без відома влади країни.

Президент Азербайджану зазначив, що не може коментувати зміст переговорів, оскільки представники його країни на них не були присутні.

За інформацією Bloomberg, до неофіційної німецької делегації входили колишній керівник апарату канцлера Ангели Меркель Рональд Пофалла та колишній прем'єр-міністр федеральної землі Бранденбург Маттіас Платцек.

Російську сторону представляли голова Ради при президенті РФ з розвитку громадянського суспільства і прав людини Валерій Фадєєв та голова правління "Газпрому", колишній віцепрем'єр Росії Віктор Зубков.

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