У МЗС відреагували на інформацію про "таємну зустріч" у Баку щодо України

Таємна зустріч у Баку

Нагадаємо, раніше президент Азербайджану Ільхам Алієв повідомив, що цього місяця у Баку відбулася таємна зустріч колишніх високопосадовців Німеччини та Росії, під час якої обговорювали можливі шляхи припинення війни РФ проти України.

За його словами, територію Азербайджану використали для проведення цієї зустрічі без відома влади країни.

Президент Азербайджану зазначив, що не може коментувати зміст переговорів, оскільки представники його країни на них не були присутні.

За інформацією Bloomberg, до неофіційної німецької делегації входили колишній керівник апарату канцлера Ангели Меркель Рональд Пофалла та колишній прем'єр-міністр федеральної землі Бранденбург Маттіас Платцек.

Російську сторону представляли голова Ради при президенті РФ з розвитку громадянського суспільства і прав людини Валерій Фадєєв та голова правління "Газпрому", колишній віцепрем'єр Росії Віктор Зубков.