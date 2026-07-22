В МИД отреагировали на информацию о "тайной встрече" в Баку по Украине

Тайная встреча в Баку

Напомним, ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что в этом месяце в Баку состоялась тайная встреча бывших чиновников Германии и России, во время которой обсуждали возможные пути прекращения войны РФ против Украины.

По его словам, территорию Азербайджана использовали для проведения этой встречи без ведома властей страны.

Президент Азербайджана отметил, что не может комментировать содержание переговоров, поскольку представители его страны на них не присутствовали.

По информации Bloomberg, в неофициальную немецкую делегацию входили бывший руководитель аппарата канцлера Ангелы Меркель Рональд Пофалла и бывший премьер-министр федеральной земли Бранденбург Маттиас Платцек.

Российскую сторону представляли глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и прав человека Валерий Фадеев и председатель правления "Газпрома", бывший вице-премьер России Виктор Зубков.