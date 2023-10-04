Аварія автобуса біля Венеції. МЗС підтверджує, що серед жертв і постраждалих є українці

У Міністерстві закордонних справ України підтвердили, що внаслідок падіння автобуса з туристами біля Венеції (Італія) п’ятеро українців загинули, а троє поранені. Наразі з'ясовуються всі обставини ДТП.

Про це спікер МЗС Олег Ніколенко повідомив у коментарі РБК-Україна .

"Українське посольство в Римі та генеральне консульство в Мілані вже займаються дорожньо-транспортною пригодою, яка сталася вночі на трасі А4 поблизу Венеції", - зазначив Ніколенко.

За наявною інформацією, туристичний автобус із 40 пасажирами зірвався з естакади та впав з висоти близько 30 метрів.

Спікер МЗС повідомив, що наразі відомо про п'ятьох загиблих українців, ще троє травмовані. Зараз їм надається необхідна медична допомога в лікарні.

"Українські консули взаємодіють з італійськими правоохоронцями в контексті з‘ясування усіх обставин ДТП, тримають на контролі лікування наших громадян та встановлюють зв‘язок із родичами", - додав Ніколенко.

Падіння автобуса біля Венеції: що відомо

Нагадаємо, що трагедія сталася у материковому кварталі Местре італійської Венеції. Попередньо ЗМІ писали, що міський автобус, який перевозив туристів до кемпінгу, злетів з дороги і впав поблизу залізничних колій. Повідомлялося, що в транспорті перебували німці та українці.

За наявними даними від місцевих джерел, автобус пробив огорожу, пролетів 10 метрів, зачепив лінію електропередач, впав та загорівся.

На момент ДТП в салоні було 40 людей, з яких 21 - загинула, а ще 15 - отримали поранення.

За однією з версій ДТП, які називають в медіа, водієві стало погано, за іншою - в автобусі щось спалахнуло ще перед аварією. Однак свідки, опитані поліцією, другої версії не підтверджують.

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