МЗС України звернулось до українців в Танзанії на тлі протестів: що потрібно знати

Українців у Танзанії просять бути пильними через протести в Дар-ес-Саламі, Аруші, Мбеї та Моші. Громадянам радять уникати масових заходів, обмежити пересування містом і дотримуватися всіх рекомендацій місцевої влади.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ України.
У зв’язку із протестними акціями у містах Дар-ес-Салам, Аруші, Мбеї, Моші та загальним загостренням безпекової ситуації в Танзанії Міністерство закордонних справ України закликає громадян України, які перебувають на території цієї країни, зберігати підвищену пильність, проявляти обережність і дотримуватися усіх рекомендацій місцевих органів влади.
"Громадянам України радимо уникати місць масового скупчення людей, особливо районів, де відбуваються або можуть відбуватися протестні дії", - зазначили в міністерстві.
У разі відсутності нагальної потреби громадянам України радять обмежити пересування містом, залишатися у безпечних місцях проживання та не брати участі у будь-яких масових заходах.
"Просимо неухильно дотримуватися вимог поліції Танзанії та інших державних органів, що стосуються забезпечення громадського порядку, та не перешкоджати їхній роботі. У разі запровадження комендантської години слід суворо дотримуватися встановлених обмежень щодо пересування", - підкреслили в МЗС.
Міністерство закордонних справ України зазначило, що продовжує уважно відстежувати розвиток ситуації в Танзанії та перебуває у постійному контакті із закордонними дипломатичними установами України, які взаємодіють із місцевими компетентними органами для забезпечення безпеки громадян України.
"Якщо ви потрапили у надзвичайну ситуацію, або вашому життю чи здоров’ю є загроза, невідкладно звертайтеся до найближчої закордонної дипломатичної установи України", - наголосили в міністерстві.
Куди звертатись за допомогою:
У Танзанії після президентських виборів, що відбулися 29 жовтня 2025 року, склалася напружена ситуація. У відповідь на протести, викликані винятком з перегонів головних опозиційних кандидатів, влада ввела комендантську годину і застосувала заходи щодо безпеки.
У великих містах, включаючи Дар-ес-Салам, Арушу та Мванзу, для придушення заворушень поліція використовувала сльозогінний газ та вогнепальну зброю. За даними правозахисних організацій, на які посилається Financial Times, є загиблі, проте точну кількість жертв підтвердити складно.
У країні діє масштабне відключення інтернету, що ускладнює доступ до інформації та зв'язку. Також перекрито ключові дороги, включаючи головну трасу до міжнародного аеропорту Джуліуса Ньєрере в Дар-ес-Саламі.
Повідомлялося про тимчасову окупацію будівлі аеропорту протестувальниками, що призвело до перебоїв у його роботі, сайт аеропорту фактично не працює.
Вночі з 30 на 31 жовтня 2025 року протести та зіткнення тривали, попри комендантську годину.
За словами закордонних ЗМІ, влада зберігає мовчання, а місцеві медіа не висвітлюють заворушення.
Нагадаємо, що в серпні цього року український президент Володимир Зеленський звільнив посла України в Танзанії та змінив послів ще в 16 країнах світу.