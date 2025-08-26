МЗС України засудило включення Бердянська і Маріуполя до переліку портів РФ

У відомстві наголосили, що це рішення є нікчемним і розцінюється як спроба легалізувати окупацію та закріпити незаконний контроль над українськими територіями.

МЗС підкреслило, що дії РФ є грубим порушенням міжнародного права, зокрема Статуту ООН, Конвенції ООН з морського права 1982 року та відповідних резолюцій Генасамблеї ООН.

Україна закликала партнерів запровадити додаткові санкції проти російських компаній, іноземних юридичних осіб та суден, що здійснюватимуть комерційну діяльність у портах Бердянська та Маріуполя.

Також Київ звернувся до Міжнародної морської організації (ІМО) з вимогою невідкладно нагадати державам-членам про необхідність дотримання резолюції А.

1183(33), яка закликає уникати заходів у закриті морські порти на тимчасово окупованих територіях України.

У МЗС наголосили, що міжнародна спільнота має відреагувати адекватними санкціями проти російських портів, задіяних у функціонуванні військової машини РФ.