МИД Украины осудил включение Бердянска и Мариуполя в перечень портов РФ

В ведомстве отметили, что это решение является ничтожным и расценивается как попытка легализовать оккупацию и закрепить незаконный контроль над украинскими территориями.

МИД подчеркнул, что действия РФ являются грубым нарушением международного права, в частности Устава ООН, Конвенции ООН по морскому праву 1982 года и соответствующих резолюций Генассамблеи ООН.

Украина призвала партнеров ввести дополнительные санкции против российских компаний, иностранных юридических лиц и судов, которые будут осуществлять коммерческую деятельность в портах Бердянска и Мариуполя.

Также Киев обратился к Международной морской организации (ИМО) с требованием безотлагательно напомнить государствам-членам о необходимости соблюдения резолюции А.

1183(33), которая призывает избегать заходов в закрытые морские порты на временно оккупированных территориях Украины.

В МИД подчеркнули, что международное сообщество должно отреагировать адекватными санкциями против российских портов, задействованных в функционировании военной машины РФ.