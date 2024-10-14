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МИД Украины отрицает информацию СМИ о поставках дронов повстанцам в Мали

Понедельник 14 октября 2024 21:06
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МИД Украины отрицает информацию СМИ о поставках дронов повстанцам в Мали Фото: МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Украина решительно отвергает обвинения в якобы причастности государства к поставке беспилотников повстанцам в Мали. Такую информацию распространили некоторые международные СМИ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

Что предшествовало

Французское издание Le Monde сообщило, что с лета этого года туареги-повстанцы по движению CSP на севере Мали активно используют украинские беспилотники в борьбе против хунты Малийской и ЧВК "Вагнера".

По данным издания, Киев оказывает "сдержанную, но решительную поддержку". Более того, для туарегов это предмет гордости, ведь они теперь имеют возможность бить с воздуха, как и их враги.

Реакция МИД Украины

МИД Украины решительно отвергает обвинения в якобы причастности государства к поставке беспилотников повстанцам в Мали.

"Мы также категорически отрицаем все обвинения, которые периодически раздаются из уст высокопоставленных должностных лиц Республики Мали и Республики Нигер, в якобы причастности Украины к "сотрудничеству с террористами", "поставке террористам вооружения и предоставления им информации", "поддержке Украиной террористической коалиции" и т.д.", - отметили в МИДе.

В ведомстве напомнили, что в заявлениях от 5 и 8 августа 2024 года МИД Украины уже предоставило опровержение таких обвинений и выразило сожаление по поводу решения Мали и Нигера разорвать дипломатические отношения с Украиной.

"В этом контексте отвергаем также все обвинения в адрес Украины в якобы причастности нашего государства к попаданию в регион Сахеля вооружения и военной техники, поставляемой Украине ее союзниками для противодействия продолжающейся вооруженной агрессии РФ", - добавили в министерстве.

В ведомстве также отметили, что за более чем два с половиной года российского вторжения западные партнеры не выявили ни одного случая нецелевого использования предоставленного Украине вооружения и военной техники.

"В очередной раз подчеркиваем, что Украина остается настроенной к дальнейшему развитию взаимовыгодных отношений со всеми государствами Африки на основе равенства, невмешательства во внутренние дела, уважения к суверенитету и территориальной целостности стран в международно признанных границах, неукоснительного соблюдения международного права, целей и принципов" - подчеркнули в МИД.

В ведомстве призвали "прекратить распространение ложной информации, повторяющей лживые нарративы пропаганды государства-агрессора России, направленные на дискредитацию нашего государства и оправдание непровоцированной, неоправданной и незаконной войны РФ против Украины".

Мали и Нигер разорвали дипотношения с Украиной

Напомним, в августе военная хунта Мали решила разорвать дипломатические отношения с Украиной. Бамако обвиняет Киев в поддержке действий повстанцев-туарегов, которые недавно разгромили колонну малийских военных и российских наемников ЧВК "Вагнера".

Малийская сторона заявляет, что представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов якобы признал роль Киева в тяжелом поражении от туарегов 25-27 июля сил ВС Мали и российских "вагнеровцев", дружественных к Москве Бамако привлекает для усиления своей армии.

Малийская хунта также считает, что посол Украины в Сенегале Юрий Пивоваров демонстрировал в своих комментариях "поддержку страной международного терроризма, в частности, в Мали".

Как отметили в Бамако, таким образом Украина якобы вмешивается в дела Мали.

Через два дня Нигер также объявил, что "немедленно" разрывает дипломатические отношения с Украиной, обвинив Киев в "поддержке террористических групп" после нападения повстанцев-туарегов на колонну российской группы "Вагнера" в Мали.

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