МИД Украины отрицает информацию СМИ о поставках дронов повстанцам в Мали

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

Что предшествовало

Французское издание Le Monde сообщило, что с лета этого года туареги-повстанцы по движению CSP на севере Мали активно используют украинские беспилотники в борьбе против хунты Малийской и ЧВК "Вагнера".

По данным издания, Киев оказывает "сдержанную, но решительную поддержку". Более того, для туарегов это предмет гордости, ведь они теперь имеют возможность бить с воздуха, как и их враги.

Реакция МИД Украины

МИД Украины решительно отвергает обвинения в якобы причастности государства к поставке беспилотников повстанцам в Мали.

"Мы также категорически отрицаем все обвинения, которые периодически раздаются из уст высокопоставленных должностных лиц Республики Мали и Республики Нигер, в якобы причастности Украины к "сотрудничеству с террористами", "поставке террористам вооружения и предоставления им информации", "поддержке Украиной террористической коалиции" и т.д.", - отметили в МИДе.

В ведомстве напомнили, что в заявлениях от 5 и 8 августа 2024 года МИД Украины уже предоставило опровержение таких обвинений и выразило сожаление по поводу решения Мали и Нигера разорвать дипломатические отношения с Украиной.

"В этом контексте отвергаем также все обвинения в адрес Украины в якобы причастности нашего государства к попаданию в регион Сахеля вооружения и военной техники, поставляемой Украине ее союзниками для противодействия продолжающейся вооруженной агрессии РФ", - добавили в министерстве.

В ведомстве также отметили, что за более чем два с половиной года российского вторжения западные партнеры не выявили ни одного случая нецелевого использования предоставленного Украине вооружения и военной техники.

"В очередной раз подчеркиваем, что Украина остается настроенной к дальнейшему развитию взаимовыгодных отношений со всеми государствами Африки на основе равенства, невмешательства во внутренние дела, уважения к суверенитету и территориальной целостности стран в международно признанных границах, неукоснительного соблюдения международного права, целей и принципов" - подчеркнули в МИД.

В ведомстве призвали "прекратить распространение ложной информации, повторяющей лживые нарративы пропаганды государства-агрессора России, направленные на дискредитацию нашего государства и оправдание непровоцированной, неоправданной и незаконной войны РФ против Украины".