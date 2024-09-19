МЗС України відреагувало на пропозицію Сікорського віддати Крим під мандат ООН

Міністерство закордонних справ України відреагувало на пропозицію глави МЗС Польщі Радослава Сікорського передати Крим під мандат ООН, щоб провести там "чесний референдум".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС України.
"Територіальна цілісність України ніколи не була і не може бути предметом для обговорення чи компромісів. Крим - це Україна. Крапка. На боці України наші Сили Оборони, партнери, Статут ООН та міжнародне право", - наголосили у відомстві.
У МЗС зазначили, що Крим - це центр ваги європейської архітектури безпеки. Її повноцінне відновлення можливе лише після повної деокупації всієї території України, включно з українським півостровом.
"Очікуємо подальшої рішучої підтримки партнерів, щоб примусити Росію повернутися до поваги до міжнародного права і Статуту ООН, вивести свої війська та озброєння з усієї суверенної території України та відновити її територіальну цілісність, а також притягнути Росію до відповідальності за її агресію проти України та за всі скоєні злочини", - додали у міністерстві.
Там також наголосили, що "усі зусилля мають бути спрямовані на те, щоб швидше досягти цих цілей, а не задовольняти, у той чи інший спосіб, апетити Кремля за рахунок інтересів України та міжнародного права".
Сьогодні міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Крим має вирішальну роль у питанні щодо можливих мирних переговорах між Україною та Росією. Саме тому одним із варіантів розв'язання питання щодо півострова може стати передача його під мандат ООН.
"Крим символічно важливий для Росії, особливо для (російського диктатора Володимира, - ред.) Путіна, але стратегічно важливий для України. Я не бачу, як можна досягти миру без демілітаризації Криму", - сказав він.
Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що подібні заяви є неприпустимими та цинічними. Адже вони не відповідають національним інтересам України, а також правам та інтересам корінного кримськотатарського народу України.
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