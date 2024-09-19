МЗС України відреагувало на пропозицію Сікорського віддати Крим під мандат ООН

"Територіальна цілісність України ніколи не була і не може бути предметом для обговорення чи компромісів. Крим - це Україна. Крапка. На боці України наші Сили Оборони, партнери, Статут ООН та міжнародне право", - наголосили у відомстві.

У МЗС зазначили, що Крим - це центр ваги європейської архітектури безпеки. Її повноцінне відновлення можливе лише після повної деокупації всієї території України, включно з українським півостровом.

"Очікуємо подальшої рішучої підтримки партнерів, щоб примусити Росію повернутися до поваги до міжнародного права і Статуту ООН, вивести свої війська та озброєння з усієї суверенної території України та відновити її територіальну цілісність, а також притягнути Росію до відповідальності за її агресію проти України та за всі скоєні злочини", - додали у міністерстві.

Там також наголосили, що "усі зусилля мають бути спрямовані на те, щоб швидше досягти цих цілей, а не задовольняти, у той чи інший спосіб, апетити Кремля за рахунок інтересів України та міжнародного права".