МИД Украины отреагировало на предложение Сикорского отдать Крым под мандат ООН

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на предложение главы МИД Польши Радослава Сикорского передать Крым под мандат ООН, чтобы провести там "честный референдум".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.
"Территориальная целостность Украины никогда не была и не может быть предметом для обсуждения или компромиссов. Крым - это Украина. Точка. На стороне Украины наши Силы Обороны, партнеры, Устав ООН и международное право", - подчеркнули в ведомстве.
В МИД отметили, что Крым - это центр тяжести европейской архитектуры безопасности. Ее полноценное восстановление возможно только после полной деоккупации всей территории Украины, включая украинский полуостров.
"Ожидаем дальнейшей решительной поддержки партнеров, чтобы заставить Россию вернуться к уважению международного права и Устава ООН, вывести свои войска и вооружения со всей суверенной территории Украины и восстановить ее территориальную целостность, а также привлечь Россию к ответственности за ее агрессию против Украины и за все совершены преступления", - добавили в министерстве.
Там также подчеркнули, что "все усилия должны быть направлены на то, чтобы быстрее достичь этих целей, а не удовлетворять тем или иным образом аппетиты Кремля за счет интересов Украины и международного права".
Сегодня министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Крым играет решающую роль в вопросе о возможных мирных переговорах между Украиной и Россией. Именно поэтому одним из вариантов решения вопроса о полуострове может стать передача его под мандат ООН.
"Крым символически важен для России, особенно (российского диктатора Владимира, - ред.) Путина, но стратегически важен для Украины. Я не вижу, как можно достичь мира без демилитаризации Крыма", - сказал он.
Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что подобные заявления недопустимы и циничны. Они ведь не отвечают национальным интересам Украины, а также правам и интересам коренного крымскотатарского народа Украины.
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