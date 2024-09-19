RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

МИД Украины отреагировало на предложение Сикорского отдать Крым под мандат ООН

Фото: МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на предложение главы МИД Польши Радослава Сикорского передать Крым под мандат ООН, чтобы провести там "честный референдум".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

"Территориальная целостность Украины никогда не была и не может быть предметом для обсуждения или компромиссов. Крым - это Украина. Точка. На стороне Украины наши Силы Обороны, партнеры, Устав ООН и международное право", - подчеркнули в ведомстве.

В МИД отметили, что Крым - это центр тяжести европейской архитектуры безопасности. Ее полноценное восстановление возможно только после полной деоккупации всей территории Украины, включая украинский полуостров.

"Ожидаем дальнейшей решительной поддержки партнеров, чтобы заставить Россию вернуться к уважению международного права и Устава ООН, вывести свои войска и вооружения со всей суверенной территории Украины и восстановить ее территориальную целостность, а также привлечь Россию к ответственности за ее агрессию против Украины и за все совершены преступления", - добавили в министерстве.

Там также подчеркнули, что "все усилия должны быть направлены на то, чтобы быстрее достичь этих целей, а не удовлетворять тем или иным образом аппетиты Кремля за счет интересов Украины и международного права".

Что предшествовало

Сегодня министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Крым играет решающую роль в вопросе о возможных мирных переговорах между Украиной и Россией. Именно поэтому одним из вариантов решения вопроса о полуострове может стать передача его под мандат ООН.

"Крым символически важен для России, особенно (российского диктатора Владимира, - ред.) Путина, но стратегически важен для Украины. Я не вижу, как можно достичь мира без демилитаризации Крыма", - сказал он.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что подобные заявления недопустимы и циничны. Они ведь не отвечают национальным интересам Украины, а также правам и интересам коренного крымскотатарского народа Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МИД УкраиныПольшаКрымООНВойна в Украине