МЗС України відреагувало на операцію Ізраїля проти Ірану

"Усвідомлюючи ризики подальшої дестабілізації всього регіону, констатуємо, що продовження бойових дій може мати негативні наслідки для міжнародної безпеки та глобальної фінансової стабільності, особливо на нафтових ринках", - пише МЗС.

Водночас відомство нагадує, що іранський режим підтримує Російську Федерацію (РФ) у війні проти України та надає країні-терористу озброєння. Зокрема саме Іран є джерелом багатьох проблем на Близькому Сході та за його межами.

Як відзначає МЗС України, відновлення миру та стабільності на Близькому Сході відповідатиме інтересам не лише регіону, але й міжнародної спільноти.

"У цьому контексті закликаємо міжнародну спільноту до спільних та рішучих дій задля подолання сучасних безпекових загроз та скоординованого стримування групи агресивних режимів - Росії, Ірану та Північної Кореї", - додає МЗС України.