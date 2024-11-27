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У МЗС України відреагували на угоду між Ізраїлем та Ліваном

Україна, Середа 27 листопада 2024 12:25
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У МЗС України відреагували на угоду між Ізраїлем та Ліваном Фото: у МЗС України відреагували на угоду між Ізраїлем та Ліваном (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

У Міністерстві закордонних справ України привітали угоду про припинення вогню між Ізраїлем та Ліваном. У відомстві назвали документ важливим кроком до миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС України у Facebook.

"Україна вітає підписання угоди про припинення вогню між Ізраїлем та Ліваном, укладеної за посередництва Сполучених Штатів та Франції", - йдеться в заяві.

У відомстві вважають, що це важливий крок до миру та регіональної стабільності, який допоможе запобігти гуманітарній катастрофі в Лівані та сприятиме загальному зниженню напруги на Близькому Сході.

"Переконані, що повне дотримання сторонами взятих на себе зобов’язань матиме важливе значення для досягнення стійкого миру", - констатували у міністерстві.

Угода про припинення вогню між Ізраїлем і Ліваном

26 листопада повідомлялося, що ізраїльська влада може схвалити припинення вогню в Лівані. Воно набуде чинності 27 листопада.

Пізніше Кабінет безпеки Ізраїлю підтримав угоду про припинення вогню із "Хезболлою". Бойові дії у Лівані припиняться. Цікаво, що у штабі новообраного президента США заявили, що це сталося через перемогу Дональда Трампа на виборах.

Як писало РБК-Україна, ця угода має завершити активну фазу бойових дій у Лівані та обстріли півночі Ізраїлю. Детальніше про те, що стоїть за цією угодою, яку роль у ній відіграють США і які вона матиме наслідки для Ізраїлю та Близького Сходу, читайте в матеріалі.

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