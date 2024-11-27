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В МИД Украины отреагировали на соглашение между Израилем и Ливаном

Украина, Среда 27 ноября 2024 12:25
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В МИД Украины отреагировали на соглашение между Израилем и Ливаном Фото: в МИД Украины отреагировали на соглашение между Израилем и Ливаном (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В Министерстве иностранных дел Украины поприветствовали соглашение о прекращении огня между Израилем и Ливаном. В ведомстве назвали документ важным шагом к миру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИД Украины в Facebook.

"Украина приветствует подписание соглашения о прекращении огня между Израилем и Ливаном, заключенного при посредничестве Соединенных Штатов и Франции", - говорится в заявлении.

В ведомстве считают, что это важный шаг к миру и региональной стабильности, который поможет предотвратить гуманитарную катастрофу в Ливане и будет способствовать общему снижению напряжения на Ближнем Востоке.

"Убеждены, что полное соблюдение сторонами взятых на себя обязательств будет иметь важное значение для достижения устойчивого мира", - констатировали в министерстве.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и Ливаном

26 ноября сообщалось, что израильские власти могут одобрить прекращение огня в Ливане. Оно вступит в силу 27 ноября.

Позже Кабинет безопасности Израиля поддержал соглашение о прекращении огня с "Хезболлой". Боевые действия в Ливане прекратятся. Интересно, что в штабе новоизбранного президента США заявили, что это произошло из-за победы Дональда Трампа на выборах.

Как писало РБК-Украина, это соглашение должно завершить активную фазу боевых действий в Ливане и обстрелы севера Израиля. Подробнее о том, что стоит за этим соглашением, какую роль в нем играют США и какие оно будет иметь последствия для Израиля и Ближнего Востока, читайте в материале.

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