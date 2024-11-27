В МИД Украины отреагировали на соглашение между Израилем и Ливаном

В Министерстве иностранных дел Украины поприветствовали соглашение о прекращении огня между Израилем и Ливаном. В ведомстве назвали документ важным шагом к миру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИД Украины в Facebook .

"Украина приветствует подписание соглашения о прекращении огня между Израилем и Ливаном, заключенного при посредничестве Соединенных Штатов и Франции", - говорится в заявлении.

В ведомстве считают, что это важный шаг к миру и региональной стабильности, который поможет предотвратить гуманитарную катастрофу в Ливане и будет способствовать общему снижению напряжения на Ближнем Востоке.

"Убеждены, что полное соблюдение сторонами взятых на себя обязательств будет иметь важное значение для достижения устойчивого мира", - констатировали в министерстве.