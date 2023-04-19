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МИД Украины отзывает посла в Беларуси после встречи Лукашенко с главарем "ДНР"

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Киев, Среда 19 апреля 2023 05:19
МИД Украины отзывает посла в Беларуси после встречи Лукашенко с главарем "ДНР" Фото: МИД Украины отзывает посла в Беларуси (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Министерство иностранных дел Украины отозвало посла в Беларуси Игоря Кизима для консультаций после встречи Александра Лукашенко с главарем "ДНР" Денисом Пушилиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Одесской РВА.

"МИД Украины осуждает проведение Александром Лукашенко встречи 18 апреля в Минске с Денисом Пушилиным как попытку легитимизации этого представителя российской оккупационной администрации в Донецке", - говорится в сообщении МИД Украины.

Во внешнеполитическом ведомстве считают встречу с представителем российской оккупационной администрации, который скрывается от украинского следствия за совершение тяжких преступлений и находится под украинскими и международными санкциями, очередным недружественным актом со стороны Беларуси, который направлен на поддержку РФ.

"В связи с этим МИД Украины приняло решение вызвать посла Украины в Республике Беларусь Игоря Кизима для консультаций. Минск должен удерживаться от подобных деструктивных шагов и прекратить поддержку агрессивной войны России против Украины", - добавили в МИД Украины.

Ранее мы писали, что СБУ заблокировала в Днепропетровской области украинскую межрегиональную продовольственную корпорацию, которая финансировала террористическую организацию "ДНР".

Напомним, правоохранители сообщили о подозрении так называемому "министру образования и науки "ДНР", которое приказало сжечь украинские учебники.

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