МИД Украины отзывает посла в Беларуси после встречи Лукашенко с главарем "ДНР"

Министерство иностранных дел Украины отозвало посла в Беларуси Игоря Кизима для консультаций после встречи Александра Лукашенко с главарем "ДНР" Денисом Пушилиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Одесской РВА.

"МИД Украины осуждает проведение Александром Лукашенко встречи 18 апреля в Минске с Денисом Пушилиным как попытку легитимизации этого представителя российской оккупационной администрации в Донецке", - говорится в сообщении МИД Украины.

Во внешнеполитическом ведомстве считают встречу с представителем российской оккупационной администрации, который скрывается от украинского следствия за совершение тяжких преступлений и находится под украинскими и международными санкциями, очередным недружественным актом со стороны Беларуси, который направлен на поддержку РФ.

"В связи с этим МИД Украины приняло решение вызвать посла Украины в Республике Беларусь Игоря Кизима для консультаций. Минск должен удерживаться от подобных деструктивных шагов и прекратить поддержку агрессивной войны России против Украины", - добавили в МИД Украины.