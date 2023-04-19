МИД Украины отзывает посла в Беларуси после встречи Лукашенко с главарем "ДНР"
Министерство иностранных дел Украины отозвало посла в Беларуси Игоря Кизима для консультаций после встречи Александра Лукашенко с главарем "ДНР" Денисом Пушилиным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Одесской РВА.
"МИД Украины осуждает проведение Александром Лукашенко встречи 18 апреля в Минске с Денисом Пушилиным как попытку легитимизации этого представителя российской оккупационной администрации в Донецке", - говорится в сообщении МИД Украины.
Во внешнеполитическом ведомстве считают встречу с представителем российской оккупационной администрации, который скрывается от украинского следствия за совершение тяжких преступлений и находится под украинскими и международными санкциями, очередным недружественным актом со стороны Беларуси, который направлен на поддержку РФ.
"В связи с этим МИД Украины приняло решение вызвать посла Украины в Республике Беларусь Игоря Кизима для консультаций. Минск должен удерживаться от подобных деструктивных шагов и прекратить поддержку агрессивной войны России против Украины", - добавили в МИД Украины.
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